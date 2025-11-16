Europei 2032, Funaro (Sindaca Firenze): "Confronto con Uefa per lo stadio"

'Manteniamo la deadline finale, completamento lavori al 2029'

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - "Noi abbiamo presentato la domanda per gli europei 2032, ci sono tutta una serie di incontri che vengono fatti con le città che si candidano: sono ovviamente primi incontri nei quali ci confrontiamo, e la settimana prossima avremo questo incontro, che è un primo confronto che avremo". Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, confermando quanto ha scritto la stampa locale su un prossimo incontro a Nyon con la Uefa per consolidare la candidatura della città per gli europei 2032 di calcio, e trovare sostegno economico per completare il restyling dello stadio Artemio Franchi. Per lo stadio, ha affermato Funaro a margine di un'iniziativa al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, "ci sono stati i ritardi che avevo annunciato per il primo lotto e per la realizzazione della curva Fiesole.

Noi stiamo continuando a lavorare, stiamo cercando di fare tutto il possibile, ovviamente per quelli che sono i lavori di oggi, ma mantenendo quella che è la deadline finale che è il completamento dei lavori al 2029. Questo rimane un punto, ovviamente su tutti gli step intermedi ci stiamo confrontando come è normale che sia". (ANSA).