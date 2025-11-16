Napoli, domani Conte torna a Castel Volturno: spuntano le prime due richieste al club

Antonio Conte sta per riprendere il comando a Castel Volturno. Dopo aver usufruito di un permesso concordato con la società, il tecnico salentino tornerà ad allenare il gruppo domani, lunedì 17, dove ritroverà anche i primi nazionali rientrati. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'assenza di Conte non è stata casuale, ma preludio a una ripartenza forte e decisa. L'allenatore ha le idee chiare e "riparte puntando i piedi": in primo luogo, non accetta che vengano messi in discussione i suoi metodi di lavoro, quelli che lo scorso anno hanno portato al trionfo.

Ma non è tutto: Conte esige anche nuovi e significativi interventi sul mercato di gennaio. Il messaggio è forte e chiaro, e fortunatamente trova il pieno accordo del presidente De Laurentiis, consapevole che non tutte le scelte estive sono state azzeccate. La società è pronta a blindare il tecnico e ad accontentarlo per rilanciare la stagione.