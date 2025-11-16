Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ferrari: "Ci è piaciuta la convinzione di Vanoli. Il like di Pongracic? Non si dovrebbe vedere"

Ferrari: "Ci è piaciuta la convinzione di Vanoli. Il like di Pongracic? Non si dovrebbe vedere"
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:23Serie A
Alessio Del Lungo

Perché la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli? A rispondere è direttamente Alessandro Ferrari, direttore generale del club, che all'edizione locale de La Repubblica spiega: "Ci è piaciuta tantissimo la convinzione di calarsi in una situazione come quella nella quale ci troviamo noi oggi con entusiasmo e determinazione. E poi ha avuto esperienze importanti, in prima persona o come vice, conosce Firenze e ha vinto qualcosa qui. Quando l’ho incontrato abbiamo avuto un colloquio di tre ore in cui ha parlato con franchezza e lucidità. Pensiamo che sia la persona giusta per affrontare questo momento".

Ferrari poi parla della situazione: "Ci vorrà del tempo. Il discorso della scintilla – ogni partita aspettavamo la scintilla... – alla fine ci si è ritorto contro. Per cui adesso è bene sapere che rialzarsi non sarà una cosa immediata, ma come ha detto Vanoli a Genova qualche segnale c’è già stato. Queste due settimane di sosta sono molto importanti, hanno permesso al nuovo allenatore di studiare bene tutto. È molto preciso e puntuale, in pochi giorni ha voluto sapere tantissime cose. Dal cibo a come funziona il Viola Park".

Infine torna sul like di Marin Pongracic alla notizia dell'esonero di Stefano Pioli: "Non si dovrebbe vedere. Sono ragazzi e qualche volta fanno anche delle sciocchezze. Però non vorrei che passasse il messaggio che lo spogliatoio era contro Pioli perché non è vero. I primi a sentirsi responsabili per la nostra classifica sono proprio i giocatori".

