Inter, Baccin: "L'U23 ha cambiato il modo di pensare all’interno della società"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il vice direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin si è soffermato sul progetto dell'Under 23 nerazzurra, al suo primo anno in Serie C: "L'U23 ha cambiato il modo di pensare all’interno della società: ti permette non solo di far crescere i nostri ragazzi - ha esordito - ma anche di cogliere opportunità a cui prima non potevamo guardare. Era un segmento necessario, oggi abbiamo una carta in più da giocarci".

In panchina c'è Stefano Vecchi, che già conosce l'ambiente nerazzurro avendo guidato Primavera e prima squadra: "Cercavamo un allenatore che conoscesse molto bene la categoria - ha raccontato - ma anche il mondo dei giovani e questo club: il profilo giusto era Stefano, che aveva allenato la Primavera e che sa mixare ragazzi e gente più esperta".

Per quanto riguarda eventuali passaggi in prima squadra da parte di alcuni elementi dell'Under 23, Baccin frena: "E' prematuro fare bilanci, però siamo contentissimi, non solo per i punti fatti ma per la crescita dei ragazzi: è merito di tutti, società e dirigenti, compreso il ds Gianluca Andrissi l’obiettivo adesso è consolidare questa categoria ma, soprattutto, provare a portare in tempo breve un giocatore in prima squadra ogni stagione".