Oggi in TV, in campo l'Italia: dove vedere la partita contro l'Estonia

Sono tante le partite che verranno disputate in questo sabato dedicato alle nazionali. Scende in campo l'Italia alle 20.45 contro l'Estonia in trasferta, con il match che sarà visibile su Rai 1. Protagoniste invece su Sky nel pomeriggio la Serie A femminile e la Serie C.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 11 ottobre

12.30 Lazio-Genoa (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

14.30 Giugliano-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Foggia-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Perugia-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Picerno-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Giana Erminio-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Lettonia-Andorra (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Juventus-Como (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

17.30 Vicenza-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Forlì-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Pineto-Livorno (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Guidonia-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Pergolettese-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Fiorentina-Inter (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

18.00 Norvegia-Israele (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Ungheria-Armenia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 256) e NOW

19.15 Emirati Arabi Uniti-Oman (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

19.30 Barracas Central-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

20.45 Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1

20.45 Spagna-Georgia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO e NOW

21.30 Iraq-Indonesia (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL