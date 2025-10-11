Oggi in TV, in campo l'Italia: dove vedere la partita contro l'Estonia
Sono tante le partite che verranno disputate in questo sabato dedicato alle nazionali. Scende in campo l'Italia alle 20.45 contro l'Estonia in trasferta, con il match che sarà visibile su Rai 1. Protagoniste invece su Sky nel pomeriggio la Serie A femminile e la Serie C.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 11 ottobre
12.30 Lazio-Genoa (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
14.30 Giugliano-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Foggia-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Perugia-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Picerno-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Giana Erminio-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
15.00 Lettonia-Andorra (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Juventus-Como (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
17.30 Vicenza-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Forlì-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Pineto-Livorno (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Guidonia-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pergolettese-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Fiorentina-Inter (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
18.00 Norvegia-Israele (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Ungheria-Armenia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 256) e NOW
19.15 Emirati Arabi Uniti-Oman (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL
19.30 Barracas Central-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
20.45 Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1
20.45 Spagna-Georgia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO e NOW
21.30 Iraq-Indonesia (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL