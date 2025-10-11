Dino Zoff: "La Juventus non ha ancora trovato una squadra titolare"

Ospite d'onore a Radio Bianconera. Durante Fuori di Juve è intervenuto un grande come Dino Zoff, che ha analizzato il momento della squadra guidata da Tudor: "Seguo ma da lontano, vedo che non si è trovata ancora una squadra titolare da gestire. Mi sembra poi che ci sia anche questa cosa strana con Vlahovic...mi sembra che non si è trovata la strada da seguire, la formazione giusta".

"Tanti cambiamenti e non si trova la quadra - ha continuato -. E questo dà l'impressione che ancora non ci sia un 11 titolare. Mi sembra che si sia sempre alla ricerca di qualcosa e non si è trovato ancora qualcosa di definitivo. Tudor è senza dubbio preparato, ma le cose sono difficili. Ci sono giocatori più o meno della stessa forza e si cerca qualcosa di partita in partita".

Poi capitolo Maignan: "Di Gregorio per me va bene, non è arrivato da molto, è arrivato al posto di un signor portiere, ora al Barcellona. Non credo si possano addossare responsabilità di questi pareggi al portiere". Mentre tornando a Tudor ha ammesso: "Non credo che rischi le prossime partite, ma bisogna cambiare qualche pari con delle vittorie".

E ha continuato: "Yildiz? ha già le caratteristiche per essere un campione. E' una promessa di grande valore, anzi, più di una promessa. Ma si può migliorare sempre ancora. Sirene inglesi? La Juve deve trovare una squadra che si comporti da Juve. E' questa la cosa importante".