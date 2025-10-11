Le partite di oggi: il programma di sabato 11 ottobre
Questa sera l'Italia scenderà in campo contro l'Estonia per continuare a inseguire il sogno Mondiale. In campo anche la Serie C col nono turno e tante altre sfide valide per l'appuntamento atteso la prossima estate. Di seguito il programma di sabato 11 ottobre:
Mondiali - Qualificazione - Quarta Fase (Asia)
19:15 Emirati Arabi Uniti - Oman
21:30 Iraq - Indonesia
Mondiali - Qualificazione (Europa)
15:00 Lettonia - Andorra
18:00 Norvegia - Israele
18:00 Ungheria - Armenia
20:45 Bulgaria - Turchia
20:45 Estonia - Italia
20:45 Portogallo - Irlanda
20:45 Serbia - Albania
20:45 Spagna - Georgia
Serie C - Girone A (Italia)
14:30 Giana Erminio - Novara
17:30 L.R. Vicenza - Virtus Verona
17:30 Pergolettese - Alcione Milano
Serie C - Girone B (Italia)
14:30 Perugia - Rimini
17:30 Forlì - Ternana
17:30 Guidonia - Pianese
17:30 Pineto - Livorno
Serie C - Girone C (Italia)
14:30 Foggia - Crotone
14:30 Giugliano - Catania
14:30 Picerno - Casertana