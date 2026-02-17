Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 17 febbraio

Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 17 febbraio
Oggi alle 07:01Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

La polemica tra Inter e Juventus dopo il 'caso Kalulu' continua a trovare spazio nelle prime pagine dei principali giornali sportivi italiani lanciate oggi in edicola. Nella giornata di ieri sono arrivate le dichiarazioni del presidente nerazzurro Beppe Marotta a margine dell'Assemblea della Lega Serie A, mentre in serata ha detto la sua anche Luciano Spalletti, incalzato sulla questione alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray. E proprio riguardo al big match di San Siro, sui vari giornali trovano spazio anche le minacce di morte indirizzate ad Alessandro Bastoni e alla sua famiglia, ma anche all'arbitro Federico La Penna.

Si parla però anche di campo, con la 25esima giornata di Serie A che si è chiusa ieri a Cagliari con la vittoria del Lecce e i playoff di Champions League al via oggi con i primi match di andata: questa sera la Juventus e l'Atalanta saranno impegnate in trasferta contro il Galatasaray e il Borussia Dortmund, mentre l'Inter giocherà domani sera in Norvegia contro il Bodo/Glimt.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
