Galatasaray-Juventus, le probabili formazioni: Thuram in dubbio, Icardi con Osimhen?

L’eco delle polemiche lasciato in eredità dal derby d’Italia non si è ancora spento, ma per la Juventus è arrivato il momento di voltare pagina: alle 18:45 i bianconeri tornano in campo a Istanbul nel catino bollente dello stadio Ali Sami Yen per giocarsi l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, nell’andata del playoff contro i padroni di casa del Galatasaray. La direzione arbitrale della sfida è stata affidata al fischietto olandese Danny Makkelie.

COME ARRIVA IL GALATASARAY - Al comando del campionato turco con tre punti di vantaggio sui rivali storici del Fenerbahce, la squadra guidata da Okan Buruk cercherà di sfruttare il fattore campo per indirizzare le sorti del doppio confronto. Grande abbondanza in attacco: torna a disposizione anche Leroy Sanè, possibile arma a gara in corso. L’ex napoletano Lang dovrebbe essere confermato sulla trequarti, insieme a Ylmaz e Gundogan alle spalle di Osimhen, ma non è da escludere il ricorso al doppio centravanti: Icardi scalpita per partire titolare.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Il grosso punto interrogativo riguarda la presenza o meno di Thuram, assente contro l’Inter a causa di un edema osseo. In ogni caso, Spalletti cambierà poco rispetto all’undici iniziale visto all’opera sabato sera al Meazza: davanti a Di Gregorio confermata la difesa a 4 formata da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso con Locatelli e uno fra Miretti e Koopmeiners in caso di panchina del francese. Conceicao, McKennie e Yildiz agiranno a supporto di Openda. Non convocato David, per un fastidio all'inguine.