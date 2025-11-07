Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Pisa-Cremonese
Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A. L'undicesima giornata inizia con Pisa-Cremonese, la gara sarà visibile su DAZN e Sky. Si gioca anche in Serie B, con l'anticipo fra Spezia e Bari.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 7 novembre
18.30 Bayern-Union Berlino (Bundesliga femminile) - DAZN
20.00 Fiorentina-Roma (Serie A femminile) - DAZN, DAZN 1
20.30 Spezia-Bari (Serie B) - DAZN, LAB CHANNEL
20.30 Werder Brema-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
20.30 Campobasso-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
20.30 Ascoli-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Cavese-Potenza (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Pisa-Cremonese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Elche-Real Sociedad (Liga) - DAZN
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
