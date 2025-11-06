Bologna-Brann 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro (36' st Pobega), Ferguson; Bernardeschi (30' st Orsolini), Fabbian (29' Miranda), Cambiaghi (30' st Odgaard); Castro (36' st Dallinga). A disp.: Ravaglia, Pessina, Rowe, Casale, Zortea, Vitik. All.: Italiano
Brann (4-3-3): Dyngeland; De Raeve (30' st Pedersen), Helland, Sery Larsen, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen (16' st Hansen), Finne (16' st Castro), Haaland (30' st Laegreid). A disp.: Bramel, Pallesen, Boakye, Soltvedt, Sande, , Remmem. All.: Alexandersson
Arbitro: Schlager (GER)
Ammoniti: Miranda, Ferguson (Bo); Helland, Pedersen (Br)
Espulsi: 23' Lykogiannis (Bo)
