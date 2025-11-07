"Rabbia Chivu, Inter al bivio". La prima pagina di QS è sullo sfogo del tecnico nerazzurro

La sofferta vittoria in Champions League contro il modesto Kairat Almaty ha fatto infuriare Cristian Chivu. Nelle ore successive alla partita il tecnico dell'Inter avrebbe bacchettato i suoi per la deludente prestazione, così come racconta oggi QS in prima pagina: "Rabbia Chivu, Inter al bivio. Nerazzurri vincenti ma in calo: il tecnico vuole di più". Il romeno si aspetta dei segnali già domenica sera, quando a San Siro arriverà la Lazio per chiudere il terzo mini ciclo della stagione e anticipare l'ennesima sosta per gli impegni delle varie Nazionali.

Gli altri temi affrontati nell'apertura dell'edizione odierna del quotidiano riguardano anche il match di oggi tra Pisa e Cremonese che alza il sipario sull'undicesima giornata di Serie A ("La Cremonese cerca conferme in casa del Pisa. Nicola avverte: 'È una sfida salvezza'") ma anche il Milan e Samuele Ricci, a caccia di una convocazione per i prossimi due impegni della Nazionale: "Ricci tuttofare. Jolly di Allegri, opzione Gattuso", si legge.