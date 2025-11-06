Rangers-Roma 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Rangers (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin (16' st Diomande), Meghoma (1' st Aasgaard); Moore (36' st Curtis), Chermiti (28' st Miovski), Gassama (16' st Danilo). Allenatore: Röhl
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Celik (28' st Wesley), Cristante, El Aynaoui, Tsimikas (28' st Rensch); Soulé (21' st El Shaarawy), Pellegrini (21' st Koné); Dovbyk (41' st Pisilli). Allenatore: Gasperini
Arbitro: Krogh
Marcatori: 13' Soulé (R), 36' Pellegrini (R)
