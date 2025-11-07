Il Pisa cerca il successo contro l'ultima squadra che ha battuto

Contro la Cremonese il Pisa va a caccia di un successo in gare di campionato che manca dal 13 maggio scorso.

Proprio contro la Cremonese. Finì 2-1 con reti di Stefano Moreo (nella foto) e Idrissa Tourè per i nerazzurri e Federico Bonazzoli per i grigiorossi. Che saranno tra i protagonisti più attesi anche questa sera.

Il Pisa era già promosso in A e continuava a festeggiare, la Cremonese si apprestava a giocare e poi vincere i playoff. In pochi mesi è tutto cambiato a cominciare dagli allenatori. Non ci sono più Inzaghi da una parte e Stroppa dall'altra. Stasera si sfidano Alberto Gilardino e Davide Nicola.

Il Pisa ha raccolto 6 punti, 4 pareggi nelle ultime 4 gare, e non solo non ha ancora vinto una partita in campionato ma in casa non ha ancora segnato un gol.

La Cremonese arriva all'Arena con 8 punti di vantaggio e un decimo posto extra lusso da difendere. Il Pisa è lì in piena bagarre. La vittoria non è ancora arrivata ma in trasferta la squadra mostra più coraggio.

La coperta però è corta. Perché da una parte in casa subisce poco, appena due reti al passivo, ma non segna e fatica a costruire occasioni, in trasferta ha già segnato 7 gol ma ne ha presi 12.

Per vincere servirà il fuoco dentro che vuole Alberto Gilardino. La squadra dovrebbe cambiare ancora volto rispetto a quella che ha pareggiato a Torino dilapidando due gol di vantaggio.



Va anche detto però che nella ripresa la squadra è stata brava a non perdere la testa e portare a casa almeno il punto.

In porta Semper, in difesa possibile ritorno di Albiol centrale con Caracciolo e Canestrelli braccetti. Sulla carta sarà un 3-5-2 con un centrocampo con Touré a destra, Marin e Akinsanmiro mezzali, Aebischer in cabina di regia e il dubbio tra Léris e Cuadrado a sinistra. Senza dimenticare Angori.

In avanti dovremmo vedere Nzola e Moreo. Proproio l'attaccante milanese merita una menzione speciale. A Torino ha segnato i primi suoi due gol in serie A all'età di 32 anni. Con queste due reti, una di sinistro e una su rigore, può vantare marcature in D, C, B e A.

L'ultimo giocatore del Pisa capace di segnare una doppietta in serie A è stato Michele Padovano il 24 marzo 1991 nella vitoria per 3-2 a Parma. Penultima vittoria nerazzurra nella massima serie. Ultima in trasferta.

Moreo ci proverà anche stasera a regalare una vittoria che questa città attende dal 12 maggio 1991, 1-0 al Bari, per suggellare al meglio il ritorno nella massima serie. Lui che in pochi anni è passato dai fischi agli applausi a scena aperta meriterebbe una soddisfazione del genere.

Prima della partita sarà ricordato Gigi Simoni. L'allenatore che ha fatto grandi Pisa e Cremonese e che è morto a Pisa il 22 maggio 2020 all'età di 81 anni..