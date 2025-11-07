Le partite di oggi: il programma di venerdì 7 novembre

Venerdì sera di calcio in tutta Europa, ma in Italia l’attenzione è puntata sull’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, che vedrà di fronte Pisa e Cremonese alle 20:45. Una sfida che apre il weekend calcistico e darà il via a un nuovo turno di emozioni anche nei campionati minori. Di seguito il programma calcistico odierno:

Tutte le partite di venerdì 7 novembre

FRANCIA – Ligue 1

20:45 | Paris FC – Rennes

GERMANIA – Bundesliga

20:30 | Brema – Wolfsburg

ITALIA – Serie A

20:45 | Pisa – Cremonese

ITALIA – Serie B

20:30 | Spezia – Bari

ITALIA – Serie C – Girone B

20:30 | Ascoli – Gubbio

20:30 | Campobasso – Sambenedettese

ITALIA – Serie C – Girone C

20:30 | Cavese – Potenza

OLANDA – Eredivisie

20:00 | Twente – Telstar

PORTOGALLO – Liga Portugal

21:15 | Estoril – Arouca

SPAGNA – LaLiga

21:00 | Elche – Real Sociedad