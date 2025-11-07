Le partite di oggi: il programma di venerdì 7 novembre
Venerdì sera di calcio in tutta Europa, ma in Italia l’attenzione è puntata sull’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, che vedrà di fronte Pisa e Cremonese alle 20:45. Una sfida che apre il weekend calcistico e darà il via a un nuovo turno di emozioni anche nei campionati minori. Di seguito il programma calcistico odierno:
Tutte le partite di venerdì 7 novembre
FRANCIA – Ligue 1
20:45 | Paris FC – Rennes
GERMANIA – Bundesliga
20:30 | Brema – Wolfsburg
ITALIA – Serie A
20:45 | Pisa – Cremonese
ITALIA – Serie B
20:30 | Spezia – Bari
ITALIA – Serie C – Girone B
20:30 | Ascoli – Gubbio
20:30 | Campobasso – Sambenedettese
ITALIA – Serie C – Girone C
20:30 | Cavese – Potenza
OLANDA – Eredivisie
20:00 | Twente – Telstar
PORTOGALLO – Liga Portugal
21:15 | Estoril – Arouca
SPAGNA – LaLiga
21:00 | Elche – Real Sociedad
