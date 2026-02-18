La Guardia di Finanza in Comune a Trieste per l'accesso agli atti sulla Triestina

Verifiche su esposizione debitoria e interlocutori societari

(ANSA) - TRIESTE, 18 FEB - La Guardia di Finanza di Trieste ha effettuato oggi un accesso agli atti in municipio nell' ambito dell'indagine in corso sulla società Triestina calcio. Si è trattato - apprende l'ANSA - di un'attività, sviluppata con la piena collaborazione degli uffici e dei dirigenti, tesa a verificare la portata dell'esposizione debitoria della società nei confronti dell'ente locale, sia per quanto riguarda i canoni di affitto dello stadio, sia per i costi di gestione del manto erboso.

Un altro aspetto su cui si è focalizzata la verifica odierna è stato identificare gli effettivi interlocutori societari nei confronti del Comune, aspetto che si è reso necessario per chiarire la reale governance del Club calcistico. (ANSA).