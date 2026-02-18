Lutto in casa Lecce: il dottor Congedo perde la madre, il messaggio del club
Brutta notizia in casa Lecce, che attraverso i proprio canali ufficiali ha fatto sapere di aver avuto un lutto in seno allo staff: "L’U.S. Lecce esprime il proprio cordoglio per il lutto che ha colpito il dott. Giuseppe Congedo per la scomparsa della cara madre. Tutta la famiglia giallorossa si stringe attorno al dottore e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore".
Il responsabile sanitario, da dieci è il punto di riferimento per il settore di riferimento del Lecce e per quaranta è stato medico all'ospedale di Scorrano.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
