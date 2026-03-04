Lazio-Atalanta 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (37' st Belahyane); Isaksen (20' st Cancellieri), Maldini (31' st Dia), Zaccagni (31' st Noslin). A disposizione: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Pedro, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari. All.: Sarri
Atalanta (3-4-2-1) - Carnesecchi; Scalvini (19' st Kossounou), Hien, Kolasinac (30' st Ahanor); Zappacosta, de Roon (19' st Musah), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (30' st Sulemana), Zalewski; Krstovic (40' st Scamacca). A disposizione: Rossi, Sportiello, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Vavassori. All.: Palladino
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 2' st Dele-Bashiru (L), 6' st Pasalic (A), 42' st Dia (L), 44' st Musah (A)
Ammoniti: de Roon (A), Pasalic (A), Hien (A)