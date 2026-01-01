TMW Radio Martorelli: "De Zerbi merita una bit italiana. Juve-Vlahovic si può fare"

L'agente Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Allegri, tentazione Real Madrid: cosa dovrebbe fare?

​​​​​​​"Massimiliano ha raggiunto una qualità di esperienza tale che potrebbe andare in tutte le big europee. Potrebbe essere per lui una grandissima opportunità. Esperienza e qualità ne ha, una delle sue maggiori qualità per gestire una squadra così importante è avere un ottimo rapporto col gruppo. Non troverebbe nessuna difficoltà. E' intelligente, scaltro, preparato, non troverebbe difficoltà".

E chi andrebbe al Milan al suo posto?

"De Zerbi? Gli serve l'opportunità di fare il suo calcio. Che possa sviluppare le sue idee. Potrebbe essere l'allenatore ideale di una big. Portarlo in Italia in una squadra medio-alta lo merita, per quello che è riuscito a fare in questi anni".

Come vede Chivu?

"Si è integrato molto bene in una realtà importante, anche se la conosceva. E poi c'è Dimarco, lo scorso anno veniva spesso sostituito, ora gioca quasi tutte le partite e vediamo come rende. Lavorare sulla testa dei giocatori così è importante. Avere autostima e fiducia è importante. Quanti allenatori hanno il coraggio di mandare dentro un giovane? E parlo di Pio Esposito.

Juve-Vlahovic, che succede?

"Penso che ci sono ottimi margini per poter trovare un'intesa .Questa annata non è stata ottima per lui, tale per potersi creare alternative importanti. Pensi di andare nelle big-6 d'Europa? Oggi è difficilissimo. Poi se pensi solo a una questione economica è un conto, ma il giusto mix sarebbe la Juve".