Spalletti non scorda Napoli e canta "Per sempre sì" con il figlio di Sal Da Vinci

Luciano Spalletti sembra non aver dimenticato del tutto Napoli e il periodo di due anni trascorso alla guida della squadra campana in maglia azzurra e concluso con la conquista dello storico e indimenticabile terzo Scudetto di sempre del club, il primo dopo gli anni di Maradona.

A riprova di ciò, c'è un simpatico siparietto emerso nelle scorse ore sui social, con protagonista proprio Spalletti e Francesco Da Vinci, figlio del cantante Sal Da Vinci che ha appena vinto il Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone 'Per sempre sì'.

Nel video, pubblicato dal figlio di Sal Da Vinci sul suo profilo Instagram, si può notare Spalletti unirsi a lui nel cantare le strofe della canzone che ha regalato il successo al padre, destreggiandosi anche in un simpatico balletto. Considerando il forte legame della canzone e dello stesso Sal Da Vinci con la realtà campana (è un dichiarato tifoso del Napoli, per esempio), qualcuno potrebbe vederci il segnale che in fondo nel cuore del tecnico di Certaldo, un posticino gli azzurri lo avranno sempre.