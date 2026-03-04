Juventus, Gianluca Gazzoli ospite d'eccezione al campo di allenamento. E Spalletti scherza

C'era un ospite d'eccezione questo pomeriggio allo Juventus Training Canter, dove i bianconeri hanno svolto il loro consueto allenamento sotto gli occhi del noto speaker radiofonico e creatore del podcast 'Passa dal Bsmt', Gianluca Gazzoli.

Reduce dalla recente condizione di Sanremo Giovani, Gazzoli si è trattenuto a colloqui con il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, confidando all'allenatore toscano l'emozione e la felicità provate nel calcare nella seconda serata il palco dell'Ariston. "Bravo, significa che hai 'raspato' bene", le parole di Spalletti, con Gazzoli che ha risposto divertito: "Sempre poesia".

La Juventus ha poi regalato allo speaker radiofonico una maglietta della squadra personalizzata con il suo nome e il numero 23 e con sopra tutte le firme dei calciatori.