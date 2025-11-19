Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lutto nel giornalismo per la scomparsa di Domenico "Dodo" Mugnaini

Lutto nel giornalismo per la scomparsa di Domenico "Dodo" MugnainiTUTTO mercato WEB
Oggi alle 11:08Altre Notizie
Redazione TMW
Giornalisti, morto Domenico Mugnaini Direttore di Toscana oggi aveva lavorato anche per ANSA

E' morto stamani, nella sua casa di Firenze, Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi: aveva 65 anni e da tempo lottava con la malattia.
Mugnaini, ricorda Toscana oggi dando notizia della sua morte, da settembre 2019 dirigeva il settimanale delle diocesi toscane, con cui giovanissimo aveva iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo.
Corrispondente per Il Popolo dal 1987 al 1994, collaboratore di Avvenire, aveva svolto il praticantato a La Gazzetta di Firenze tra il 1989 e il 1991.
Dal 1990 aveva iniziato la collaborazione con l'agenzia Asca. Dopo una collaborazione con il Gr2 Rai, dal 1993 al 1999 è stato caporedattore per la Cecchi Gori Comunications, guidando la redazione giornalistica di Canale 10. Dal 1999 al 2002 ha lavorato all'ufficio stampa del Comune di Firenze, nel 2002 è diventato redattore dell'agenzia Asca di Firenze.

Nel 2004 è entrato come redattore nella sede ANSA di Firenze, di cui nel 2018 è stato nominato caposervizio aggiunto. Durante gli anni all'Asca e poi all'ANSA si è occupato principalmente politica ed economia, oltre alle grandi inchieste di cronaca nera e giudiziaria, come il processo per il mostro di Firenze, la Strage dei Georgofili, il naufragio della Costa Concordia e soprattutto, sin dal 1990, alle vicende legate alla banca Monte dei Paschi. Ha anche curato, nel 2015, l'ufficio stampa per la visita di Papa Francesco a Firenze e dal 2017 era nel cda dell'Opera di Santa Maria del Fiore mentre tra il 2019 e il 2022 è stato consigliere della Scuola di Arte Sacra di Firenze.
Era anche consigliere della Fisc, la federazione che riunisce i settimanali cattolici d'Italia. Nel 2023 aveva ricevuto il premio giornalistico Pirovano-Liverani, organizzato dal Movimento per la Vita "per il suo impegno in difesa della vita". (ANSA)

Il cordoglio di Paolo Ceccarelli:
“Ehi, giornalista!”. Mi chiamavi così quando ci incrociavamo, a Firenze per lavoro o nella tua Montemignaio. “Come va? Il lavoro?”, era sempre la seconda domanda. Chi lo conosce lo sa: Domenico Mugnaini non aveva un carattere facile. Per questo, e perché Dodo era un punto di riferimento per chi come me ha iniziato a fare questo lavoro all’inizio degli anni Duemila, le sue attenzioni e le sue telefonate, rare ma incisive, sono state un dono.
Ci siamo visti l’ultima volta due settimane fa alla Festa della Polenta di Monte. Fiaccato dalla malattia ma non domo, a tavola con le persone con cui è cresciuto, mi ha dato la mano e mi ha detto: “Oh mi raccomando, giovane”.
Ci proverò, caro Dodo. Grazie di tutto.

Il cordoglio delle Confcooperative Toscane:
“Con la morte di Domenico Mugnaini perdiamo una voce autorevole del giornalismo toscano, un professionista che ha saputo raccontare con equilibrio e responsabilità la vita sociale, ecclesiale, civile e culturale dei nostri territori”.
Così il nostro Presidente Alberto Grilli, ha voluto ricordare il direttore di Toscana Oggi, Domenico Mugnaini, Dodo per gli amici e per chi gli voleva bene, quindi per tutti.
“Anche per il mondo cooperativo – continua Grilli – Mugnaini è stato un interlocutore attento e competente, capace di dare spazio e ascolto alle cooperative toscane”.
“Come Confcooperative Toscana – conclude Grilli – siamo vicini alla famiglia, alla redazione di @toscanaoggi e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un tratto di strada umana e professionale”

Il cordoglio di Mario Lancisi
DODO
Eravamo diversi, lo premetto, a scanso di equivoci che non piacciono a me e non sarebbero piaciuti a lui, Domenico Mugnaini. E' da stamani che dai ricordi cerco l'immagine che più mi piace.
Eccola. 26 giugno 2020 presentazione dei miei Folli di Dio, a Livorno, da Emanuele Rossi. Guida lui, e cavolo come guida veloce e deciso, vai piano Dodo, gli dicevo. Durante il viaggio mi racconta che la mattina, in casa, appena svegli, tutti insieme a tavola per la colazione.
Ecco. Questa è la foto che mi ha colpito di più. Che conservo con più cuore, in queste ore . Con il dolore di sapere che quella tavola ora è più sguarnita, è tavola senza Dodo.
Gli devo, a Mugnaini, la recensione più intelligente di Folli di Dio. Ha scritto che è quasi un romanzo, e credo che abbia ragione. Così come la "censura" più incredibile di "Don Milani. Vita di un profeta disobbediente", una storia quasi divertente.
Dodo era uomo di coraggio, passione e affetti.

Il cordoglio di Alessandro Corvinuovi
La scomparsa di Domenico Mugnaini. Giornalista direttore del settimanale della Diocesi "Toscana Oggi":. 65 anni lascia, affranti, la moglie e due figli...ma anche tantissimi amici e colleghi che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Come noi era un "democristiano non pentito"...impegnato nella societa' , al servizio della comunità locale e Toscana nel mondo delle comunicazioni e nelle istituzioni pubbliche.. Riposa in pace Domenico, amico mio!!
(Alessandro Corsinovi)

Il cordoglio di Marcello Mancini:
Domenico Mugnaini è stato al suo tavolo di lavoro di Direttore di Toscana Oggi fino agli ultimissimi giorni. Lo ha sostenuto una passione e un senso del dovere incrollabile, benché sapesse dell’ineluttabile cammino delle sua malattia. Che non nascondeva. Anzi, ne parlava con coraggio e serenità. Mai una riferimento al dolore, mai un lamento. Poche settimana fa mi aveva detto: ho avuto una bella vita. Posso dire che e’ stato un esempio di forza per tutti quelli che gli sono stati vicini nell’ultimo periodo. A me è capitato per la pubblicazione di un libro sui cattolici e la Resistenza, edito da Toscana Oggi, che “Dodo” ha fortissimamente voluto ed è riuscito, con questo spirito, a scrollare la pigrizia di noi autori. Proprio lui, che sapeva di avere davanti a se’ poco tempo. Oppure proprio per questo ci spronava a concludere il lavoro. Mi resta la consolazione di avergli dato questa ultima soddisfazione. Era un amico. Oltre che un ottimo collega, che, con la sua professionalità aveva saputo trasformare Toscana Oggi in un giornale da scoprire ogni settimana, per la qualità delle notizie. Credo che questo sia un grande merito che gli va riconosciuto. Da ultimo, un abbraccio alla sua splendida famiglia.

Articoli correlati
Lutto nel giornalismo: è morto Giuseppe Milicchio Lutto nel giornalismo: è morto Giuseppe Milicchio
E' morto il maestro Vessicchio, tifoso del Napoli. Suonò per il primo scudetto E' morto il maestro Vessicchio, tifoso del Napoli. Suonò per il primo scudetto
Lutto nel calcio, è morto Bruno Bacchetta Lutto nel calcio, è morto Bruno Bacchetta
Altre notizie Altre Notizie
Lutto nel giornalismo per la scomparsa di Domenico "Dodo" Mugnaini Lutto nel giornalismo per la scomparsa di Domenico "Dodo" Mugnaini
Conte, Luis Enrique, Lamine Yamal: parte la corsa ai Globe Soccer Awards Conte, Luis Enrique, Lamine Yamal: parte la corsa ai Globe Soccer Awards
La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula
Italia U21, Baldini: "Riscattato ko con Polonia, bravi ragazzi" Italia U21, Baldini: "Riscattato ko con Polonia, bravi ragazzi"
L'Italia Under 21 si riscatta e vince 4-1 in Montenegro: Baldini secondo nel giorne... L'Italia Under 21 si riscatta e vince 4-1 in Montenegro: Baldini secondo nel giorne
Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti TMW RadioNapoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Genoa, al termine dell'allenamento a porte aperte De Rossi e la squadra firmano autografi... TMWGenoa, al termine dell'allenamento a porte aperte De Rossi e la squadra firmano autografi
Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano" TMW RadioAlessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
2 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
4 Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone
5 Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026
Immagine top news n.1 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.2 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.3 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine top news n.4 La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Immagine top news n.5 Curacao stacca il pass Mondiale! Alla Coppa del Mondo 2026 anche Haiti e Panama
Immagine top news n.6 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
Immagine top news n.7 Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, Ludi: "Fabregas è un fuoriclasse, sappiamo una cosa. Morata? Farà gol al 100%"
Immagine news Serie A n.2 Roma, la freccia per Gasp è Mathys Tel? Al Tottenham è scontento: il profilo
Immagine news Serie A n.3 "Mi ha fatto bene": Atalanta, De Ketelaere sollevato grazie alla doppietta col Belgio
Immagine news Serie A n.4 Napoli, riparti? Ghoulam: "Conte ci mette la faccia: dalle difficoltà riemerge sempre"
Immagine news Serie A n.5 Tudor e Juric? Dawidowicz: "Per me sono top. Fossi un allenatore prenderei Coppola"
Immagine news Serie A n.6 Iachini: "Bonny sente e vede la porta come pochi. Bernabé perfetto per l'Inter"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Pompetti: "Non smetterò mai di ringraziare Pescara. Sarò in tribuna"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Chichizola: "Ho iniziato con il basket, a 12 anni mi hanno messo in porta"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Ruggeri: "Contro la Reggiana con serenità. Dobbiamo ritrovare solidità"
Immagine news Serie B n.4 Giana Erminio, primo gol per il talento Gabbiani: "Vivo per questo, pronto a giocarmi le mie carte"
Immagine news Serie B n.5 Pioggia di gol in Serie B, sono già 300 le reti segnate fra bomber e protagonisti inaspettati
Immagine news Serie B n.6 Vignali e lo Spezia, una storia d'amore d'altri tempi: Terzi e Coti nel mirino dell'esterno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Massi: "Quando saremo pronti tenteremo il salto di categoria"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Pelligra: "Orgoglioso di ciò che stiamo facendo. Felice per Torre del Grifo"
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Cristian Serpini nuovo tecnico. Davide Cacace nominato direttore sportivo
Immagine news Serie C n.5 De Biasi su Gallo: "Uno così non può fare il secondo. Vicenza favorito? Sì, ma occhio al Cittadella"
Immagine news Serie C n.6 Redolfi il muro del Cittadella: "Inizio difficile, eravamo partiti con altre ambizioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter ospita l'Hacken: c'è da rimontare l'1-0. Il programma di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…