Lutto nel giornalismo: è morto Giuseppe Milicchio

E' morto Giuseppe Milicchio, storico radiocronista del Cosenza Calcio

Per 40 anni ha raccontato gioie e dolori del club rossoblù: "Tutto il Cosenza Calcio si unisce al dolore della famiglia", scrive la società. Il cordoglio del presidente Roberto Occhiuto: "Se ne va una voce storica del giornalismo sportivo calabrese"

E' morto a 64 anni lo storico radiocronista sportivo Giuseppe Milicchio, voce del Cosenza Calcio.

Per 40 anni ha raccontato vittorie e sconfitte del club rossoblù, dalla storica promozione del 1988 fino alla stagione dell'ultima retrocessione in C.

La notizia ha scosso il mondo sportivo cosentino che gli riconoscevano passione e competenza. Mentre arrivano le testimonianze di stima e vicinanza alla famiglia della società ("Il Cosenza Calcio si stringe attorno alla moglie e ai figli di Giuseppe") e del presidente della Regione.

“Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Giuseppe Milicchio, una voce storica del giornalismo sportivo calabrese - scrive Roberto Occhiuto in una nota - Ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne la professionalità, la passione e l’amore sincero per il Cosenza Calcio e per la nostra terra.

Alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze”.

Il cordoglio di Gianluca Di Marzio:

Mi dispiace davvero tanto, non pensavo di svegliarmi questa mattina con una notizia così triste: riposa in pace adesso caro Giuseppe Milicchio, voce storica e innamorata di quell'eterno Cosenza Calcio e dei suoi colori, amico fedele di mio papà Gianni Di Marzio e di tutto quel gruppo straordinario ❤️

Condoglianze di cuore alla sua famiglia