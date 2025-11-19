Conte, Luis Enrique, Lamine Yamal: parte la corsa ai Globe Soccer Awards

Al via il voto sul meglio del calcio, Psg domina tra i candidati

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Da Antonio Conte a Luis Enrique, passando per Lamine Yama e Gigi Donnarumma: parte la corsa ai Globe Soccer Awards. C'è tanto Psg campione d'Europa nella lista dei candidati che aprono la prima fase del voto che designerà i migliori del calcio mondiale. La cerimonia si terrà domenica 28 dicembre a Dubai, dove verranno assegnati i riconoscimenti per le 15 categorie principali: nove sono aperte al voto del pubblico e i tifosi possono indicare le loro preferenze fino al 27 novembre.

Il tecnico spagnolo del Psg (vincitore della Champions, campionato e Coppa di Francia) e molti giocatori spiccano tra le candidature nelle diverse categorie: oltre alla nomination per il Best Men's Club, Luis Enrique e Luís Campos sono in corsa per i premi di Best Coach e Best Sporting Director. Sono invece otto i giocatori del club francese in lista: Dembélé, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha e Donnarumma (ora al Manchester City).

Per la rappresentanza italiana, Maresca è candidato con Conte per il 'miglior tecnico', mentre Donnarumma, Lautaro e McTominay sono in corsa per il premio del 'miglior giocatore'. Tra i club top Inter e Napoli, e al femminile c'è la Juventus. Alle stelle del PSG si aggiungono, nella lista dei 25 candidati per il miglior giocatore ci sono Vinícius Júnior e il suo compagno di squadra al Real Madrid Kylian Mbappé, Lamine Yamal del Barcelona, Harry Kane del Bayern Monaco, Mohamed Salah. Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcaí e della Nazionale Spagnola, punterà a vincere il premio di Best Women's Player per il terzo anno consecutivo.

Novità del 2025 per Globe Soccer sarà il riconoscimento riservato al miglior Mental Coach: una candidatura italiana anche in questa categoria con Nicoletta Romanazzi. "Siamo entusiasti di accogliere le più grandi stelle del calcio mondiale a Dubai - ha detto Tommaso Bendoni, Fondatore e Ceo di Globe Soccer - che ha ospitato il nostro evento per 16 anni. Non vediamo l'ora di celebrare ancora una volta i migliori protagonisti del mondo del calcio". (ANSA).