Lutto nel calcio, è morto Bruno Bacchetta

Nella giornata di ieri, martedì 4 novembre 2025, a Bagnella (VB) é mancato Bruno Bacchetta, centrocampista cresciuto nel Milan che esordì in Serie A con i rossoneri nella stagione 1963-64 in Messina vs Milan 1-2, totalizzando tra il 1961 ed il 1967 tredici presenze nelle gare ufficiali con la prima squadra (nessuna rete).

Nella stagione 1964-65 fece parte della “rosa” rossonera Campione d’Italia “Primavera” (unico massimo titolo nazionale di Categoria conquistato finora dai rossoneri).

Era nato ad Omegna (NO, oggi VB) il 10 agosto 1944.



Giocò anche nel Genoa (B), nel Perugia (B), nell’Omegna (D e C) concludendo lì l’attività agonistica nella stagione 1977-78.

Il Gruppo “Maglia Rossonera, Old Style Casciavìt” porge le più sentite condoglianze alla Sua Famiglia.