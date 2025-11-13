TMW Radio Marocchino: "Juve con le due punte. E Yildiz deve ancora dimostrare molto"

Domenico Marocchino, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Spalletti ora valuterà bene il modulo per la sua Juve. Cambierà qualcosa?

"Spero che non sia il problema di passare a tre o quattro dietro. Il problema è giocare con una o due punte, e io giocherei a due, perchè sono gli attaccanti che determinano il gioco. Io mettere Vlahovic, poi Openda o David. L'importante è che ci siano due giocatori che diano più possibilità di passaggio. I problemi della Juve li sappiamo. La Juve di base non ha nei giocatori una qualità eccelsa, fuori dalla media. Yildiz ha qualche qualità, ma non è velocissimo, non fa tanti gol, gli manca il fiato a un certo punto".

Che ne pensa del futuro di Yildiz?

"Spero che le mie valutazioni siano sbagliate, perché non valuto Yildiz quello che lo valuta l'opinione pubblica. Voglio vedere se va al PSG se gioca al posto di Kvara o Dembelè, che vanno due volte più veloce. E' un talento ma deve ancora dimostrarlo".

Napoli nel caos e Conte va in vacanza:

"Condivido, perché il cervello deve scaricare un po'".