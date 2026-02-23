Marocchino: "Juve squadra umorale e costruita male". E definisce il centrocampo "da divano"

"Mancano i leader. Ho ribattezzato il centrocampo della Juve come 'da divano': hanno tutti lo stesso passo. Le altre squadre hanno Modric, Lobotka, Calhanoglu, Perrone, Pisilli, Barella. Tutti giocatori che nei primi due passi accelerano il gioco. La squadra non è stata costruita bene". Così l'ex bianconero Domenico Marocchino, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulle difficoltà della Juventus di Spalletti, scivolata a -4 dalla zona Champions.

Più facile che la Juve vada in Champions o che la Cremonese si salvi? "Dura lotta per entrambe. La Juve poi ha anche l'Atalanta a un punto di distanza, ieri la Dea ha giocato davvero bene, con intelligenza. Ecco cosa vuol dire giocare in difficoltà nel primo tempo e riuscire a portare a casa il risultato, l'Atalanta è rimasta sul pezzo. E poi c'è anche il Como. La Juve è umorale, ha pressioni più grandi rispetto alle altre due. Alla Cremo sono rimasto affezionato: avevo 20 anni, è stato il mio primo passaggio in un club professionistico. Tifo tanto la Cremo. Sarà dura, ma sono tante a giocarsela. Bisogna vedere chi ha gli attributi a più lunga resistenza e chi commetterà meno errori".

Polemiche VAR e simulazioni, questo il pensiero di Marocchino: "La nostra categoria ci mette tanto del suo. Ha capito che il Var può essere a suo vantaggio".

Inter, Juve e Atalanta chiamate alla rimonta in Champions. Perché in Europa continuiamo a far fatica? "Perché alcune nazioni come la Norvegia sono cresciute organicamente e fisicamente. La Norvegia ha 5-6 milioni di abitanti, ha Klæbo, quel fenomeno dello sci di fondo che ha vinto 6 medaglie a Milano-Cortina, ha Haaland, ha Ingebrigtsen nell'atletica leggera. Sono organicamente più forti. In più abbinano un lavoro sulla tecnica, è ovvio che poi siano superiori. Noi italiani non siamo più scaltri. Come nazione, dobbiamo essere più furbi".

A fine marzo ci giochiamo il mondiale: sei ottimista o c'è da tremare? "Andrò al santuario di Oropa e spererò in una grazia. Molto ottimista sinceramente non lo sono. Gattuso è uno che trascina il carro davanti, però bisognerà stare molto attenti e commettere meno errori possibili. Non sarà facile, siamo demoralizzati, noi, i giocatori, tutto l'ambiente. Speriamo bene".