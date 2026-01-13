TMW Radio Mattioli: "Mi aspettavo questo dalla Juve. Raspadori, scelta intelligente"

Il giornalista Mario Mattioli è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Raspadori alla fine sceglie l'Atalanta:

"Scelta intelligente, nata non ieri, che conferma una società che vede il futuro, ossia l'Atalanta, e un calciatore che ha voluto darsi un'identità definita. Sicuramente ha inciso la questione delle pressioni che andrebbe a vivere. Credo abbia avuto delle rassicurazioni dal punto di vista tecnico, vuole darsi una possibilità di cominciare una nuova vita da professionista. E' l'età giusta per darsi una dimensione definitiva. Magari ora uscirà qualcuno, che ne so, Scamacca alla Roma".

Che cosa la impressiona della Juventus ora?

"Non mi ha impressionato nulla, perché mi aspettavo questo dalla Juve. Sono riusciti a prendere un allenatore con la a maiuscola. Tudor si è trovato in difficoltà, non avendo l'esperienza necessaria, Spalletti ce l'ha invece ed è riuscito, anche senza parlare troppo, a far vedere come si gioca alla Juve".

Può credere nello Scudetto?

"Serve che qualcuno lì davanti cada. Se vuole ambire a qualcosa di più rispetto alla Champions, deve approfittare che questo campionato, mai come prima d'ora, vede dei ko periodici di chi è davanti. Credo che la Juve possa approfittare di questo campionato strambo. La Juve sta cominciando ora il suo campionato, da un mese a mio avviso, sono freschi di gamba e mente ed è un fattore che nessuno deve sottovalutare".