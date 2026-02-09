TMW Radio Mattioli: "Juve, l'attaccante è il problema principale. Yildiz non è un fenomeno"

Il giornaista Mario Mattioli ha parlato di Juve e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

La Juve gioca ma non vince:

"La Juve è questa, ci sono errori strutturali, manca un attaccante, di categoria. Abbiamo giocatori buoni per squadre da settimo-sesto posto, alla Juve serve altro, per veleggiare sempre ai vertici. Non si tratta di giocare bene o male, ma se davanti non c'è nessuno...David corre e si impegna, ma non conclude. Non è adeguato per un gioco del genere".

Yildiz?

"Non è un fenomeno, non ha un immenso talento. E' un ottimo giocatore, ma non è né fenomeno né immenso talento. A 21 anni devi saper dare già prestazioni di alto livello in maniera continuativa".

C'era il rigore su Cabal?

"Vediamo una serie di errori che forse mai il calcio ha attraversato. Se le interpretazioni sono differenti a seconda degli arbitri, allora va tutto in malora".