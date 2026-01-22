TMW Radio Pino Vitale: "Lazio, fossi in Sarri andrei via a fine anno. E poi la Fiorentina..."

Il direttore sportivo Pino Vitale è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Cosa paga il calcio italiano ora?

"Sono scomparsi i settori giovanili. Non gli insegniamo più a stoppare, a palleggiare. Nella Nazionale italiana è inferiore agli altri, non abbiamo più grandi giocatori perché non vengono più da grandi settori giovanili. Ormai tutti gli allenatori poi non hanno meno di 10-11 collaboratori, non siamo più scarsi degli altri ma manca la qualità".

Napoli, che ne pensa delle polemiche sul mercato con le altre big?

"La squadra ha avuto i migliori bilanci di tutti. Questa regola non la condivido. C'è opposizione perché il Napoli è in corsa per lo Scudetto. Le regole vanno rispettate, ma la regola la contesto, perché come società è stata tra le più virtuose di tutte".

Come vede il Napoli in Champions e le polemiche con Conte sui giocatori giovani utilizzati?

"Stimo molto Conte, in Champions purtroppo sarà difficile contro il Chelsea. Conte ha sempre fatto giocare pochi giocatori e i procuratori dovrebbero saperlo. Le polemiche vengono fuori solo quando non giocano i suoi assistiti".

Lazio, cosa deve fare Sarri? ​​​​​​​

"In questo momento ha anche parlato tanto Sarri, giustamente, gli sono state fatte promesse e non sono state mantenute. Lotito ha venduto, prima di comprare. Ha preso degli impegni con Sarri, io aspetterei la fine del campionato e poi lascerei per rimettermi sul mercato. Dove andare poi? A Firenze sta arrivando uno come Paratici, magari potrebbe prenderlo".