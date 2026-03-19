Rakow-Fiorentina 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Rakow (3-4-3): Zych; Tudor (19’ pt Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski (35’ st Bulat), Repka, Carlos (35’ st Adriano); Makuch (34’ st Rocha), Brunes, Lopez (24’ st Diaby-Fadiga). A disp.: Trelowski, Czeremski, Arsenic, Ilenic, Napieraj, Mircetic. All.: Tomczyk
Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Dodo (43’ st Pongracic), Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fagioli (46’ st Mandragora), Ndour; Harrison (46’ st Gudmundsson), Fabbian, Fazzini (16’ st Gosens); Kean (16’ st Piccoli). A disp.: De Gea, Leonardelli, Kospo, Kouadio, Balbo, Bonanno, Braschi. All.: Vanoli
Arbitro: Munuera (Spagna)
Marcatori: 46’ Struski (R), 68’ Piccoli (F), 97’ Pongracic (F)
Ammoniti: Brunes (R), Rocha (R); Dodo (F), Ndour (F), Pongracic (F)