TMW Radio Bucchioni: "Il Milan deve pensare al futuro di Leao. Gudmundsson un disastro"

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Italia, si parla di Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa:

"Penso siano scelte funzionali al tipo di calcio che vuole fare. Gattuso da calciatore era uno ruspante, aggressivo, poi da allenatore ha pensato a un calcio di qualià, con piedi buoni, e vuole quello. In difesa mette giocatori di questo tipo, con un difensore che a turn diventi centrocampista e ti crei superiorità numerica".

Milan, in questo finale ci può essere un cambio per passare a un 4-3-3?

"Lo ha fatto con la Lazio, ma era l'idea della disperazione. Non ci crede proprio Allegri, la squadra non ha questi automatismi. Ti manca un centravanti. Leao sta facendo le cose viste negli ultimi anni, Pulisic non ti apre spazi".

Leao deve rimanere?

"E' un tema che va affrontato. Sono sei-sette anni che gioca al Milan, non puoi ancora chiederti cosa farà Leao, se alzerà le prestazioni".

Napoli-Milan, sarà sfida tra Rabiot e McTominay:

"McTominay, perché è continuo. Continuità dentro la partita e dentro la stagione. Rabiot non è così affidabile, ha momenti di assenza anche nella partita. L'altro è la continuità assoluta".

Fiorentina, Gudmundsson sempre messo in discussione:

"Avevi riposto tante aspettative, sono due anni che è qui ed è una delusione. Lo dicono i numeri. Lo scorso anno è arrivato infortunato, poi c'era il processo di mezzo e questo ha influito. Non è mai stato determinante in quel contesto, dove non c'era un vero gioco. Quest'anno il disastro è assoluto. Se non sei leader ti fai travolgere da queste situazioni. Fa fatica, ti fa perdere ritmo, serve un esterno di ruolo".

Napoli, esplode il caso Lukaku:

"Non c'è Conte, lui torna quando torna lui. E' questo il ragionamento. Lui ha capito che non è nei piani del Napoli del futuro, visto Hojlund e la sua stagione. Cercheranno un'alternativa a Hojlund. Dal punto di vista personale si può anche capire, ma il Napoli non giocherà più per lui".