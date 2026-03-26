L'amministratore delegato RAI: "Investiti 1,1 miliardi nello sport in cinque anni"

Nel corso dell’audizione in commissione di vigilanza tenuta ieri, l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi ha analizzato gli investimenti del servizio pubblico sullo sport: “Tra il 2021 e il 2026 la Rai ha investito complessivamente nei diritti sportivi 1,1 miliardi. Solo l’anno passato ha trasmesso quasi 10mila ore di sport, di cui quasi 1.200 sui canali generalisti, principalmente su Rai 2, che con le sue 1.100 ore complessive si conferma la rete dello sport. Solo per le Olimpiadi invernali Milano Cortina, con Rai 2 rete olimpica e paralimpica, sono state 250 le ore trasmesse con eccellenti risultati di ascolto sia sul lineare che sul digitale. E abbiamo data dato ampia copertura anche ai Giochi paralimpici che quest’anno per la prima volta hanno visto la cerimonia di apertura trasmessa su Rai 1”.

La Rai trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026, comprese tutte quelle dell’Italia: “Questo 2026 eccezionale dal punto di vista dell’offerta sportiva è coronato anche dall’assegnazione dei diritti per l’Italia dell’America’s Cup e dei diritti di trasmissione in chiaro della Coppa del Mondo di FIFA 2026, diritti esclusivi di trasmissione di una selezione di 35 incontri”.

Spazio anche alle dinamiche interne a Rai Sport dopo le dimissioni dell’ex direttore Paolo Petrecca: “La responsabilità attuale di Rai Sport è stata affidata in via transitoria al vicedirettore Marco Lollobrigida. Quanto prima ovviamente dovremo individuare il nuovo direttore di Rai Sport, anche perché la scadenza dei prossimi eventi sportivi a partire dai mondiali di calcio esigono ovviamente una pianificazione che è comunque già in atto con l’azione che sta facendo il direttore ad interim Marco Lollobrigida”.