Michelangelo Rampulla: "Juve, manca la convinzione di poter vincere le partite"

ieri alle 15:47
di TMWRadio Redazione
L'ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Cosa dice di Juve-Milan?
"E' andata anche bene alla Juve, il rigore sbagliato è un fatto importante. Poi non è detto che poi se fai gol, la vinci, ma andare sotto sarebbe stato difficile poi recuperare. Un punto che ci sta. Manca un po' di continuità a questa Juve, nelle vittorie soprattutto, nella convinzione di poter vincere le partite. Non perdere è positivo? Non sempre è così, devi fare di tutto per vincere le partite, anche a rischio di perderla. Poi nei big match un pari ci può anche stare, però io vorrei sempre cercare almeno di vincere. Mi sembra una squadra che si accontenta un po'. E non va bene, perché sei la Juve e devi vincere".

Come ha visto Leao?
"Ci stanno lavorando, ma questo modo indolente di entrare in campo è un peccato. Sta sprecando tempo e il suo talento. Rischia con Allegri? Per me sì, ma bisogna sempre pensare che è un investimento e non puoi lasciarlo sempre in panchina. Ma un segnale devi mandarlo". 

Napoli, un pensiero sulla vittoria col Genoa?
"Alla fine il campionato lo vinci con le piccole e medie. Riuscire a vincere partite del genere sono dei bei segnali".

