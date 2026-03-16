Argentina, Sergio Romero si ritira a 39 anni. È stato portiere di Sampdoria e Venezia

Il calcio argentino saluta uno dei suoi protagonisti più rappresentativi degli ultimi anni. Sergio Romero ha annunciato ufficialmente il ritiro dall’attività agonistica all’età di 39 anni. Dopo l’ultima esperienza con l’Argentinos Juniors, il portiere ha deciso di appendere i guanti al chiodo e iniziare una nuova fase della sua carriera, che potrebbe vederlo presto in panchina come allenatore.

La carriera di "Chiquito" lascia un segno profondo nella storia del calcio argentino, costruita attraverso momenti entrati nella memoria collettiva dei tifosi. Romero si congeda infatti come il portiere con più presenze nella storia della Seleccion: 96 partite disputate con la maglia dell’Albiceleste, un record che testimonia la sua lunga e costante presenza tra i pali della nazionale.

Indimenticabile anche il suo ruolo da protagonista nel Mondiale del 2014 in Brasile. Nella semifinale contro l'Olanda, Romero parò due rigori, regalando all’Argentina l’accesso alla finale mondiale dopo 24 anni. Il portiere aveva già scritto pagine importanti con le selezioni giovanili, contribuendo alla vittoria del Mondiale 2007 in Canada e conquistando poi la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. Dagli esordi con il Racing Club de Avellaneda alla lunga esperienza in Europa con AZ Alkmaar, Sampdoria, Venezia e Manchester United, fino al ritorno in patria, Romero è stato per anni sinonimo di affidabilità tra i pali e uno dei portieri più rappresentativi della storia recente dell’Argentina.