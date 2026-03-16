Chelsea, la UEFA grazia Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle: sanzione minima

L'attaccante aveva spinto a terra un raccattapalle nella partita col PSG

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - L'attaccante del Chelsea Pedro Neto, che la scorsa settimana ha spinto violentemente un raccattapalle durante la gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il PSG (5-2), ha ricevuto una ammonizione. La Uefa, che giovedì aveva avviato un procedimento disciplinare contro il 26enne portoghese, lo ha ritenuto colpevole di "condotta antisportiva", ma con una sanzione minima, che non influirà sulla gara di ritorno di domani a Londra. Durante il recupero della partita PSG-Chelsea di mercoledì scorso, con il punteggio di 4-2 a favore dei campioni d'Europa, Neto ha strappato il pallone dalle mani di un raccattapalle per effettuare rapidamente una rimessa laterale, facendolo cadere.

L'incidente ha scatenato una breve colluttazione, prima che il giocatore portoghese si scusasse con il giovane. Dopo una breve interruzione, il gioco è ripreso senza che Pedro Neto venisse sanzionato dall'arbitro Alejandro Hernandez. (ANSA).