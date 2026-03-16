Dembele: "Non c'è ragione per andare via dal PSG. Ma non decido solo io..."

Alla vigilia dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Stamford Bridge contro il Chelsea, Ousmane Dembélé si presenta in conferenza stampa e torna sulla frase che aveva fatto discutere dopo la sconfitta del PSG contro il Rennes (3-1). L’attaccante francese non si nasconde: il suo messaggio, rivolto a tutto il gruppo, era chiaro e resta invariato.

"Non me ne pento. È stata solo una frase per tutta la squadra: 'Dobbiamo giocare prima per il club e non per noi stessi'", ha spiegato Dembélé. "Penso che abbia avuto un effetto positivo sul gruppo". L’ala parigina ha chiarito che non si trattava di attaccare singoli compagni, ma di ricordare l’importanza del gioco collettivo: "Non è che siano diventati meno individualisti, ma in alcune partite potevamo fare la scelta giusta e passare la palla al compagno meglio piazzato. Abbiamo parlato, tutto è andato bene. Il PSG prima di tutto".

Il messaggio di Dembélé arriva in un momento delicato per il PSG: "Abbiamo dimostrato un’altra faccia in Champions. Il club prima degli ego individuali resta la priorità", ha aggiunto. Ma non solo tattica: il Pallone d’Oro 2025 è stato interrogato sul suo futuro al PSG, con il contratto in scadenza nel 2028. "Non vedo alcuna ragione per non rimanere. Ma le decisioni sui contratti non le prendo io: spettano al club e al mio agente".