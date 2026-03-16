Paraguay, i convocati di Alfaro per le amichevoli europee: c'è Antonio Sanabria
Il commissario tecnico della nazionale paraguaiana, Gustavo Alfaro, ha ufficializzato la lista dei convocati per la finestra FIFA di marzo, durante la quale il Paraguay affronterà in amichevole Grecia e Marocco in Europa.
Il tecnico argentino ha selezionato 26 giocatori per questi due impegni, che rappresentano un’importante tappa di avvicinamento alla FIFA World Cup 2026, in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada. La nazionale paraguaiana tornerà a disputare il Mondiale dopo 16 anni di assenza.
Tra le principali novità spiccano le prime convocazioni dei naturalizzati Gastón Olveira, portiere dell’Club Olimpia nato in Uruguay, e del centrocampista Mauricio Magalhaes del Palmeiras, brasiliano d’origine. Nella lista figurano anche José Canale del Lanús, Gustavo Caballero del Portsmouth e Alexandro Maidana del Talleres de Córdoba.
Il primo test è fissato per venerdì 27 marzo alle 16:00 contro la Grecia ad Atene. Successivamente, il Paraguay affronterà il Marocco martedì 31 marzo alle 15:00 allo stadio Stade Bollaert di Lens.
Lista completa dei convocati
Portieri: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia).
Difensori: Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Fabián Balbuena (Grêmio), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), José Canale (Lanús), Juan Cáceres (Dinamo Mosca), Alan Benítez (Libertad), Alexandro Maidana (Talleres).
Centrocampisti: Matías Galarza (Atlanta United), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Braian Ojeda (Orlando City), Damián Bobadilla (São Paulo), Diego Gómez (Brighton), Alejandro Gamarra (Al Ain), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Miguel Almirón (Atlanta United), Gustavo Caballero (Portsmouth).
Attaccanti: Ramón Sosa (Palmeiras), Gabriel Ávalos (Independiente), Julio Enciso (Racing Strasburgo), Antonio Sanabria (Cremonese), Álex Arce (Rivadavia).
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.