Il Chelsea di Rosenior cerca l'impresa con PSG: "Non ci possiamo permettere distrazioni"

Domani sera il Chelsea affronterà il Paris Saint-Germain nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League con la voglia di compiere un'impresa dopo il 5-2 subito al Parc des Princes. Liam Rosenior dovrà però fare i conti con diversi dubbi di formazione: Reece James è già fuori causa per un problema agli ischiocrurali, mentre Malo Gusto, 22 anni, è fermo per un’influenza e non si è allenato. "Domani lo valuteremo e prenderemo una decisione", ha spiegato il mister dei Blues. Anche Filip Jörgensen ha accusato un fastidio all’inguine dopo la gara di Parigi e dovrà sottoporsi a una risonanza.

Una buona notizia arriva invece da Pedro Neto. L’ala portoghese, protagonista dell’episodio con un raccattapalle al Parc des Princes, non sarà squalificata dall’UEFA e sarà disponibile per il ritorno. "Non c’era cattiva intenzione, Pedro ha chiesto scusa e la decisione dell’UEFA è giusta", ha commentato Rosenior, aggiungendo che il gruppo ha reagito mostrando unità. Neto, autore di un’ottima prestazione con assist a Enzo Fernández, potrebbe partire titolare, anche in vista del possibile rientro di Estevão.

Nonostante il pesante 5-2 subito all’andata, Rosenior resta fiducioso: "Se consideriamo la partita e non solo il risultato, abbiamo pagato errori individuali. Domani non possiamo permetterci distrazioni". Anche João Pedro, decisivo contro il PSG in Coppa del Mondo per Club, conferma la fiducia della squadra: "Sappiamo i nostri punti di forza e crediamo di poter ribaltare la situazione. L’allenatore ci crede, noi ci crediamo e i tifosi devono crederci".