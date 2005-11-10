Barcellona, Deco allontana le voci su JJ Gabriel. Che intanto si allena in Catalogna...

Il futuro di JJ Gabriel continua ad attirare l'attenzione dei riflettori sul mercato europeo. Dopo aver comunicato al Manchester United la sua intenzione di non restare nel club e aver interrotto gli allenamenti a Carrington due settimane fa, il quindicenne attaccante si è recato a Castelldefels (96 km da Barcellona, ndr) per allenarsi con un preparatore atletico personale e specialisti locali della performance, una mossa che i media britannici interpretano come un passo ulteriore verso il Barcellona.

Il Barcellona è dato in pole positione

Il giovane talento, di origini irlandesi e cipriote, è legato ai Red Devils fino al 6 ottobre, giorno del suo sedicesimo compleanno, data che aprirà legalmente le porte al suo passaggio in un nuovo club. Nonostante il persistente interesse di squadre come Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, gli organi di stampa vicini a Old Trafford collocano il club catalano in pole position, una posizione ulteriormente rafforzata dai legami dell'entourage del giocatore con l'agente Ali Barat.

Tuttavia, la direzione sportiva del Barcellona, guidata da Deco, ha escluso qualsiasi sondaggio formale per il calciatore. Nel frattempo, a Manchester, le richieste sulla situazione del giovane attaccante sono state frequenti per il tecnico Michael Carrick, che ha invitato alla calma e alla prudenza riguardo al suo percorso di crescita, sullo sfondo delle speculazioni sulla sua prossima destinazione.