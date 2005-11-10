Portogallo, Leao: "Indossare la 7 ha un significato speciale per me. Ronaldo sarà felice"

L'esterno della nazionale portoghese Rafael Leão ha commentato la vittoria per 4-2 contro la Danimarca in Nations League, arrivata in un clima segnato dall'addio di Cristiano Ronaldo dal ritiro a causa di alcuni attriti con il commissario tecnico Jorge Jesus. Il ventisettenne ha indossato la maglia numero 7, precedentemente di proprietà di Ronaldo. "La situazione legata al suo addio è una questione che non ci riguarda. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Sono sicuro che da casa Cristiano sia felice per questa vittoria".

"Andiamo molto d'accordo e conosco il tipo di persona che è. Alla fine, la squadra è la cosa più importante. Abbiamo conquistato altri tre punti e siamo in testa al girone. Ora dobbiamo riposare e preparare la partita di domenica contro la Norvegia. Cris è il mio idolo d'infanzia e il numero 7 ha un significato speciale per me, poiché è legato alle date di nascita dei miei figli. Ho cercato di essere all'altezza indossando questo numero e di godermi il momento. La cosa principale è che abbiamo vinto giocando una buona partita", ha dichiarato il calciatore del Galatasaray.