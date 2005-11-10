In Portogallo è Ramosmania, caso Ronaldo alle spalle: per O Jogo è già CR11

Il Portogallo va oltre il caso Ronaldo e batte la Danimarca 4-2, anche grazie ad un super centro del suo numero 11. Autore del suo tredicesimo gol con la nazionale portoghese (ben dodici sono stati segnati quando Cristiano Ronaldo non era in campo), Gonçalo Ramos ha sottolineato l'importanza del suo commissario tecnico, a cui attribuisce una parte di questo successo: "Questa storia non ci ha condizionato (l'affare Ronaldo, ndr), vogliamo vincere ogni partita. Il nuovo allenatore ci aiuta enormemente. Abbiamo le idee chiare, sappiamo esattamente dove si trova ogni compagno in campo".

Jorge Jesus ha invece definito questa come la migliore prestazione della sua squadra da quando è arrivato. E se ha tenuto a mettere il collettivo al centro del gioco, ha anche speso parole importanti per Gonçalo Ramos, destinato a diventare il suo titolare nel ruolo di numero 9: "La squadra crede collettivamente in ciò che fa. Per me è stata la nostra partita migliore finora, ho potuto lavorare sul posizionamento offensivo. Il gol di Gonçalo Ramos è una splendida rete di questo tipo". In Portogallo questo entusiasmo collettivo è accolto con il sorriso: 'CR11', titola in modo molto provocatorio il quotidiano O Jogo.