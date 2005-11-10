Basilea, Jokanovic il prescelto per traghettare la squadra. Saluta Nocentini

Il Basilea ha scelto il nuovo allenatore: Slaviša Jokanović è stato messo sotto contratto fino al termine della stagione. Il tecnico cinquantottenne, con doppia cittadinanza serba e spagnola, ha guidato recentemente l'Al-Nasr SC, negli Emirati Arabi Uniti. Nel corso della sua carriera in panchina ha allenato, tra gli altri, Watford, Maccabi Tel Aviv e Fulham. L'attuale assistente e tecnico a interim Luigi Nocentini lascia invece il club.

A Jokanović è legato la fama di saper stabilizzare rapidamente le squadre anche in situazioni difficili e di portarle a un ulteriore successo. Nella stagione 2014-15 ha assunto la guida del Watford in corso d'opera, dando stabilità alla squadra e conquistando la promozione in Premier League grazie a un calcio offensivo e spettacolare. Ha confermato le sue doti anche al Fulham: subentrato nella stagione 2015-16, ha prima evitato la retrocessione in seconda serie per poi centrare la promozione in Premier League nel 2017-18. Da calciatore, Jokanović ha militato, tra le altre, nel Deportivo La Coruña e nel Chelsea.

Il tecnico ha anche un precedente con il Basilea: nella stagione 2015-16, alla guida del Maccabi Tel Aviv, aveva eliminato i rossolù nei play-off di Champions League, qualificandosi per la fase a gironi. Oltre a Jokanović, entrano nello staff tecnico del Basilea anche Jovan Damjanović e Goran Vukovic come assistenti, mentre Aleksandar Jankovic andrà a rinforzare il reparto dei preparatori atletici.

Saluta Nocentini dopo un successo e una sconfitta

A lasciare il club è invece Luigi Nocentini. Il trentasettenne italiano era arrivato a Basilea nell'estate del 2024 e faceva parte dello staff che ha condotto la squadra allo storico double nell'estate del 2025. Poiché Nocentini non è in possesso delle licenze UEFA richieste, non è stato preso in considerazione per la successione come capo allenatore, si legge sul sito ufficiale del club svizzero.