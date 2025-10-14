Barcellona, prima del riscatto di Rashford si seguiranno i progressi di Cardoso Varela

Uno dei ruoli che il Barça ha rinforzato la scorsa estate è stato l'esterno sinistro. Dopo aver tentato l'acquisto di Luis Díaz e il fallito rinforzo di Nico Williams, che non ha mantenuto la parola data accettando le condizioni del Barça, il club azulgrana ha finito per puntare su Marcus Rashford. L'attaccante inglese, 27 anni, ha avuto un buon inizio con la maglia blaugrana, essendo già intervenuto in otto gol (cinque assist e tre reti).

Parallelamente, il Barça sta monitorando con grande attenzione l'esterno sinistro della Dinamo Zagabria, club amico in cui il talento è stato parcheggiato, Cardoso Varela. L'ex giocatore del Porto, di soli 16 anni, è un calciatore molto seguito dalla dirigenza sportiva azulgrana e vanta una grande progressione, dato che alla sua età è già riuscito a mettersi in luce sia con la prima squadra della Dinamo sia con le Nazionali giovanili del Portogallo, evidenzia Mundo Deportivo.

Il giovane calciatore lusitano, il cui prezzo di acquisto si aggirerebbe intorno ai cinque milioni di euro, è stato l'anno scorso nelle strutture della Ciutat Esportiva di Sant Joan Despí, prima di firmare per la Dinamo Zagabria. Inoltre, recentemente ha incontrato Deco in Croazia insieme al suo agente, Andy Bara, che è anche uno dei rappresentanti di Dani Olmo e con cui il direttore sportivo azulgrana ha ottimi rapporti. Prima di decidere se puntare all'acquisto di Cardoso Varela la prossima estate, il Barça vuole valutare l'evoluzione di Rashford.