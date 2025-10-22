"La Champions del 2023, Ederson e i tifosi": Carson ricorda la sua esperienza al Man' City

Sei anni con il Manchester City, una sola presenza. Nonostante ciò Scott Carson è entrato nel cuore dei tifosi che non lo hanno dimenticato nonostante da un anno non veste più la maglia azzurra. Ai canali ufficiali del club inglese, il portiere ha così parlato: "L'affetto dei tifosi nei miei confronti è sempre stato tanto. Ho sentito un grande legame fin dal momento in cui ho firmato. Mi sono divertito moltissimo e sarò per sempre grato per il tempo trascorso qui.

L'esordio con lo Sporting al posto di Ederson? È stato un po' uno shock per me! Continuavo a guardare l'orologio e il tempo scorreva sempre più veloce e pensavo che sarebbe stato imbarazzante giocare solo pochi minuti, ma ho giocato un discreto numero di minuti e sono anche riuscito a fare una bella parata mentre ero in campo. Non sapevo davvero cosa stesse succedendo perché non credo di essere mai entrato dalla panchina prima! È stato fantastico.

Ederson? Quando sono arrivato, il suo inglese non era un granché, ma comunicavamo anche senza parlare. Ridevo di lui e lui rideva di me! Ero lì per lui se aveva bisogno di me e spero di averlo aiutato in qualche modo durante gli anni che ha trascorso qui. La Champions del 2023? A dire il vero, è sembrato che sia passato così in fretta. È stata una partita in cui siamo stati prudenti. Sapevamo che erano una squadra forte, ma non è andata liscia come volevamo. I miei ricordi più belli sono le parate di Eddie verso la fine della partita. Erano ovviamente vitali per noi e non vedevo l'ora che Eddie le facesse".