Barcellona, sprint per il titolo in Liga: l'incoronazione può arrivare anche nel Clasico

La corsa alla Liga sembra aver preso una direzione ben precisa. Il Barcellona allunga sul Real Madrid e manda un segnale forte al campionato, approfittando dello scivolone dei blancos contro il Maiorca per consolidare il primato. Il successo per 2-1 sul campo dell’Atlético Madrid ha infatti permesso alla squadra di Hansi Flick di portarsi a +7 in classifica. Un margine importante a questo punto della stagione, che cambia inevitabilmente le prospettive nella lotta al titolo. Non si tratta solo di numeri, ma anche di un messaggio psicologico: i blaugrana hanno dimostrato solidità e capacità di colpire nei momenti decisivi.

Con ancora diverse giornate da disputare, il traguardo non è matematico, ma il vantaggio accumulato apre scenari interessanti. Tra questi, anche la possibilità di chiudere i giochi in anticipo, magari nel Clasico del 10 maggio contro il Real Madrid, che potrebbe trasformarsi in una sfida decisiva per l’assegnazione del titolo. La squadra catalana, trascinata anche dall’entusiasmo dei suoi giovani, appare determinata a non rallentare. L’obiettivo è chiaro: mantenere il ritmo e blindare definitivamente il primo posto.

Il Barcellona vede il traguardo sempre più vicino. Ora la pressione passa tutta sulle inseguitrici.