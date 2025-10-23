Champions League, tutti i migliori in campo della terza giornata: c'è un italiano

La UEFA, in collaborazione con PlayStation, ha annunciato i vincitori dei premi Player of the Match della terza giornata della UEFA Champions League 2025/26. Come di consueto, i riconoscimenti sono stati assegnati dagli Osservatori Tecnici UEFA, che hanno premiato le prestazioni più brillanti di ogni incontro.

Tra i protagonisti assoluti spiccano Fermín López, autore di una doppietta nel roboante 6-1 del Barcellona sull’Olympiacos, e Nuno Mendes, devastante nella goleada del Paris Saint-Germain contro il Leverkusen (7-2). In grande evidenza anche Anthony Gordon, trascinatore del Newcastle nel 3-0 sul Benfica, e Victor Osimhen, decisivo con il Galatasaray contro il Bodø/Glimt.

Nel mercoledì europeo, applausi per Gorka Guruzeta, che con la sua doppietta ha spinto l’Athletic Club al successo sul Qarabağ, e per Virgil van Dijk, leader difensivo e autore di un gol nel 5-1 del Liverpool a Francoforte. Premiati anche Lennart Karl, autore di una rete storica nel 4-0 del Bayern sul Club Brugge, e Denzel Dumfries, fondamentale nella vittoria dell'Inter. Tra le sorprese della giornata, Guglielmo Vicario (Tottenham) e Charles De Ketelaere (Atalanta) si sono distinti in due partite terminate senza reti: il portiere azzurro ha salvato il suo Tottenham contro il Monaco, il belga ha sfiorato più volte il gol contro lo Slavia.