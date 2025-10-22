Bayern, gol storico di Lennart Karl: il più giovane a segnare in Champions coi bavaresi

Che esordio per Lennart Karl! Il 17enne talento del Bayern Monaco, al suo debutto dal primo minuto in Champions League, ha subito messo in mostra il suo grande potenziale contro il Bruges, firmando una rete che difficilmente dimenticherà. La difesa ospite gli ha concesso troppo spazio: Karl ha condotto la sfera con sicurezza fino al limite dell’area e poi ha insaccato con precisione sotto l'incrocio, siglando l'1-0 per i bavaresi, che poi hanno subito raddoppiato subito con Kane.

Il giovane attaccante conferma le parole di Vincent Kompany, che alla vigilia aveva parlato del suo "grande fiuto del gol". Il gesto tecnico del ragazzo evidenzia non solo il talento individuale, ma anche la capacità di gestire la pressione in una competizione di altissimo livello come la Champions. Karl, classe 2008, è diventato così il più giovane marcatore della storia del Bayern in Champions League e il più giovane tedesco in generale.