Scandalo all'Espanyol: un ex calciatore a processo per violenza sessuale in discoteca

Una giudice di Barcellona ha deciso di processare Alvaro Aguado, ex giocatore dell'Espanyol, dopo aver rilevato indizi di un reato di aggressione sessuale contro una dipendente dello stesso club. Il fatto risale alla notte del 23 giugno 2024, quando la squadra e il personale della società stavano festeggiando la promozione in Primera Division (Serie A spagnola) nella discoteca Opium di Barcellona.

Secondo l'indagine, stando a quanto riportato da MARCA, i fatti si sarebbero verificati in una zona riservata del locale, senza telecamere di sicurezza. La vittima ha denunciato mesi dopo, a gennaio di quest’anno, spiegando di aver avuto bisogno di tempo per superare l'impatto psicologico e di aver temuto di perdere il lavoro se avesse reso pubblica l'accusa. Nella denuncia ha affermato di aver subito palpeggiamenti e uno stupro durante quella notte.

L'ordinanza giudiziaria considera che "esistono indizi del reato di aggressione sessuale", informa il quotidiano spagnolo, e sottolinea la coerenza della testimonianza della denunciante, che ha mantenuto la sua versione di fronte alla polizia e pure in sede giudiziaria. Sono stati presi in considerazione anche i referti forensi e le dichiarazioni di altri dipendenti dell'Espanyol, oltre ad alcuni messaggi successivi ai fatti che rifletterebbero lo stato emotivo della donna dopo il presunto episodio.

E Aguado? L'ex giocatore ha negato le accuse e sostiene di aver avuto rapporti consensuali con la dipendente in questione. Il giocatore, 28 anni e attualmente senza squadra dopo la scadenza del contratto con l’Espanyol il 30 giugno scorso, ha dichiarato di non capire il motivo della denuncia e ha difeso la sua innocenza davanti alla magistrata istruttrice. Come misura cautelare, la giudice ha imposto una cauzione di 5mila euro all’ex calciatore come possibile responsabilità civile. Il rinvio a giudizio rappresenta il passo preliminare all’apertura del processo, in attesa che Procura, accusa e difesa presentino i loro atti. Nel frattempo, il caso resta sotto segreto istruttorio e tiene in sospeso la carriera professionale e personale di Aguado, in attesa di una decisione giudiziaria definitiva in tribunale.