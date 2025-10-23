Sorpresa in Polonia: Krychowiak torna a casa e firma con una squadra di settima serie

Grzegorz Krychowiak, per anni colonna della nazionale polacca, torna a giocare in patria... a sorpresa. Dopo la fine del contratto con i ciprioti dell’Anorthosis Famagusta, il 35enne centrocampista era rimasto senza squadra, nonostante diverse offerte provenienti da Qatar, India, Bulgaria e Australia. Alla fine, ha scelto di continuare la carriera in Polonia, con una scelta che ha stupito tifosi e addetti ai lavori.

Il suo nuovo club è infatti il Mazur Radzymin, formazione che milita nella settima serie del calcio polacco. La notizia, confermata dal presidente Bogusław Król, ha fatto rapidamente il giro del Paese. In squadra militano già volti noti come il rapper Quebonafide (Jakub Grabowski) e l’ex nazionale Jakub Rzeźniczak. Krychowiak allontana quindi il ritiro e riparte dalla periferia; il giocatore ha dichiarato di voler continuare finché la condizione fisica lo permetterà. Per la sua nuova avventura, non percepirà alcun compenso economico.

Il Mazur Radzymin, attualmente ottavo in classifica, vive così il momento più importante della propria storia, con l’arrivo di una vera stella del calcio polacco. Con 100 presenze e 5 gol in nazionale, Krychowiak ha disputato Euro 2016, i Mondiali 2018 e 2022, vivendo il suo apice tra il 2014 e il 2016 con la Siviglia, dove si affermò come uno dei migliori mediani d’Europa prima del trasferimento al Paris Saint-Germain.